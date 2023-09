Falsità. È un Alberto di Monaco insolitamente categorico e molto determinato quello che replica alle insinuazioni apparse nelle ultime settimane sulla stampa francese e tedesca, dilagate poi a macchia d’olio in tutto il mondo. Del resto, più che pettegolezzi erano vere e proprie ricostruzioni al vetriolo sulla vita di una coppia sull’orlo della separazione, visto il carico da novanta aggiunto da alcuni tabloid: secondo Paris Macht e Voici, ad esempio, la principessa Charlène vivrebbe ormai da sola in Svizzera, lontana da Montecarlo, e tornerebbe al Rocher solo per affiancare il marito negli impegni ufficiali. “Una coppia da cerimonia”, li ha definiti in maniera sprezzante il settimanale Voici, mentre Bild aveva spiegato che la chiusura improvvisa dell’account Instagram di Charlène avrebbe fatto parte di un accordo tra i coniugi per bloccare eventuali fughe di notizie.

Per provare a mettere uno stop a questo groviglio di voci da palazzo fuggite, è sceso in campo lo stesso Alberto, che in una lunga intervista al Corriere della Sera afferma oggi di sentirsi ferito da questo chiacchiericcio: “Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei “che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità”, dice risoluto. “Charlène è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco… assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess of Monaco Cup di golf”, rivela, provando ad allontanare le ricostruzioni al vetriolo (c’è addirittura chi ha scritto, come riportato dal quotidiano di Via Solferino alcune settimane fa, che Alberto avrebbe iniziato a versare alla moglie 12 milioni di euro l’anno e lei in cambio avrebbe promesso di partecipare agli eventi ufficiali).

Il principe non ci sta e spiega che non c’è nulla di vero sul fatto che siano una “coppia di plastica” ad uso e consumo di impegni di Stato e cerimonie: “Charlène ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è superato, ed è sempre al mio fianco. Mi sostiene nella guida del Principato poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti”. Basteranno queste parole a stroncare i gossip?