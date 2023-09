Per circa un’ora, nella serata di mercoledì 6 settembre, sono stati sospesi a scopo precauzionale tutti gli atterraggi e i decolli all’aeroporto di Linate a Milano. La sospensione è stata dovuta ad un problema relativo alle luci in pista. Così, per evitare che le luci in pista potessero spegnersi per un problema riscontrato a un “pozzetto”, gli addetti alla sicurezza aerea hanno preferito sospendere gli arrivi e gli imbarchi. Gli aerei che dovevano atterrare a Linate, come riporta il Corriere della Sera, sono stati dirottati negli altri scali lombardi: Malpensa e Orio Al Serio- Bergamo o Torino ma già intorno alle 22 la situazione era tornata alla normalità.