Dalle prime ore di questa mattina oltre 800 uomini fra operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due grandi operazioni con modalità “Alto Impatto” (ovvero con l’utilizzo di un elevato numero di forze a disposizione e con lo scopo di innalzare il livello di sicurezza e presidio del territorio percepito in una determinata zona per scoraggiare attività criminali n.d.r.) nelle città di Roma e Napoli. Nella capitale le attività, a cui partecipa anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è concentrata nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove sono in corso perquisizioni per la ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia. A Napoli, invece, l’attività si sta svolgendo nella zona dei Quartieri Spagnoli con numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

“È un intervento di polizia di vasta portata interforze. Sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di questi agglomerati alla ricerca di sostanze stupefacenti e droga. L’obiettivo di questa operazione di polizia così importante non è solo questo ma anche quello di ristabilire la legalità per quanto riguarda la parte delle occupazioni abusive delle abitazioni. Lo Stato si deve riappropriare di ciò che è suo, degli spazi e degli immobili che sono suoi e quindi è anche in corso un’ampia attività di monitoraggio di tutte le abitazioni”. A dichiararlo è il vicario del questore di Roma, Francesco Rattà, da Tor Bella Monaca dove è in corso il blitz.