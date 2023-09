Una ragazza di 26 anni è stata investita da una moto nel centro di Milano nella serata di mercoledì 06 settembre verso le 19, precisamente in via Fatebenefratelli e, come raccontato da alcuni testimoni presenti, subito dopo l’impatto era cosciente. In un secondo momento le sue condizioni si sono aggravate e il suo cuore si è fermato per ben due volte, rendendo necessari due interventi di rianimazione dei soccorritori, uno sull’asfalto, prima di salire in ambulanza, e l’altro a bordo del mezzo, dove la giovane è stata anche intubata. Al momento, come ripota Il Corriere della Sera, la giovane è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda ed è in coma.

La polizia locale è impegnata in queste ore nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma non ci sono molti dubbi vista anche la presenza di testimoni sul luogo dell’incidente. Un supporto cruciale sarà dato dalla visione delle telecamere dei negozi del tratto di via Fatebenefratelli tra piazza Cavour e via dei Giardini. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo la strada sulla carreggiata che porta verso via Pontaccio e qualche metro dopo, davanti al civico 21, è avvenuto l’impatto. La vittima, secondo le testimonianze, è scesa dal marciapiede in un tratto dove non ci sono strisce pedonali nel tentativo di dirigersi verso la fermata del bus 94, non accorgendosi quindi della moto in arrivo e picchiando la testa sull’asfalto dopo l’impatto. “Ho cercato di evitarla, ho frenato, l’ho colpita di striscio” ha detto il 32enne che l’ha investita, condotto al Policlinico per alcune escoriazioni.