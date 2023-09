“Sono onorato di essere vicino a due giganti come Mike Bongiorno e Pippo Baudo (che hanno condotto cinque Festival consecutivi, ndr), inimitabili, della tv. Ma questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito“, Amadeus conferma al Corriere della Sera quanto annunciato in un’intervista esclusiva a FqMagazine. Forte dei record musicali, pubblicitari e di share lavora a Sanremo 2024: “Le proposte musicali si concentrano soprattutto tra ottobre e novembre. Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400”, spiega il conduttore che ha già annunciato una novità, i cantanti in gara nella seconda e nella terza serata si presenteranno a vicenda.

E nelle altre serate? “Ci sarà qualcuno al mio fianco, vedremo più avanti chi”, assicura il direttore artistico della kermesse che per i suoi Festival non rinuncia allo showman Rosario Fiorello: “Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa. Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole”, spiega nell’intervista rilasciata a Renato Franco.

Così le polemiche, da Fedez a Rosa Chemical, sono solo un ricordo: “Non voglio ritornare sul passato, io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale. (..) Non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati Sanremo politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera. E penso che sia giusto che la politica non si occupi dei palinsesti”, conclude Amadeus.

Stakanovista del piccolo schermo, dal 10 settembre in onda nell’access prime time con Affari Tuoi poi in prime time con la terza edizione di “Arena Suzuki” dove arriveranno i Simple Minds, Trevor Horn, Natalie Imbruglia, Kool & the Gang. Amadeus compie oggi 61 anni: “Non ho mai avuto problemi con l’età, mi godo gli anni che ho e non ci penso. Alla fine può sembrare una frase fatta, ma l’importante è avere obiettivi, energia, positività — oltre alla salute, ovvio. Faccio sempre l’esempio di Gianni Morandi, che ha una forza doppia rispetto alla mia: ecco lui è un modello da seguire”.

Assicura di aver rallentato con lo sport e le partite di calcetto, di non essere ansioso pur essendo ipocondriaco: “Sono come Dottor Jekyll e Mister Hyde, divento un’altra persona. Probabilmente è dovuto al fatto che quando ero piccolo, a 7 anni, ho avuto la nefrite e sono stato ricoverato in isolamento per tre mesi; probabilmente non mi sono mai ripreso da quel trauma. La stanza dove sono stato ‘ingabbiato’ all’ospedale di Bussolengo in provincia di Verona me la ricordo nei dettagli come se fosse ieri”.