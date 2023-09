Ventisei anni dopo la morte, continuano a trapelare notizie su Lady Diana. Proprio quanto tutto sembrava già essere stato detto e scritto, ecco spuntare non solo nuove rivelazioni ma anche degli “audio shock” affidati fino ad oggi al biografo della principessa Andrew Morton – autore del bestseller Diana: Her True Story –, una parte dei quali finiranno in un nuovo documentario che dovrebbe uscire nel 2024. E i contenuti rischiano di essere piuttosto pesanti, soprattutto perché arrivano a pochi giorni dal primo anniversario della morte di Regina Elisabetta II. Ad impensierire Buckingham Palace sono soprattutto i passaggi legati alla nascita di Harry.

LA DELUSIONE DI CARLO PER LA NASCITA DI HARRY

“Siamo così delusi, volevamo una femmina”. A rivelare il commento shock di Re Carlo, pronunciate durante il battesimo del principe Harry, è il Daily Mail, che anticipa alcuni degli estratti più pesanti diffusi negli ultimi giorni. Se effettivamente Lady D condividesse questo pensiero non è chiaro mentre gli audio ci dicono la reazione stizzita della matrigna della principessa, Raine Spencer, che avrebbe detto al futuro sovrano: “Dovresti essere felice di aver avuto un figlio”. Insomma, un altro macigno precipita sul rapporto complicato tra Carlo e Harry, i quali dovrebbero incontrarsi a metà settembre per un faccia a faccia che si annuncia esplosivo. Sempre che il secondogenito, dopo queste rivelazioni, non congeli l’appuntamento col padre innescando nuovi gossip e altri rancori familiari.

IL RAPPORTO COMPLESSO TRA LADY D E LA SUA MATRIGNA

L’altro passaggio chiave che ha infiammato il tabloid inglesi è quello sul rapporto – che definire teso è un eufemismo – tra Diana e la matrigna Raine Spencer, sposata con John Spencer nel ‘76 dopo che la madre di Diana, la viscontessa Frances Shand Kydd, si separò dal marito. “Ti odio così tanto. Se solo sapessi quanto ti odiamo per quello che hai fatto. Hai distrutto la nostra casa, hai speso i soldi di papà”, avrebbe rivelato la principessa ad un amico. La risposta della matrigna? “Non sai quanto dolore tua madre ha causato a tuo padre”. La matrigna, che Diana e suo fratello Charles chiamavano “Acid Raine”, ossia “pioggia acida” lasciò la tenuta della famiglia ad Althorp nel 1992, dopo la morte del marito John Spencer.