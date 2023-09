Lutto per Rihanna. È morta ad appena 28 anni la cugina Tanella Alleyn. Il decesso è avvenuto lo scorso 13 agosto, mentre i funerali sono stati celebrati questa settimana nella chiesa parrocchiale di St. George, alle Barbados. Sei anni dopo l’assassinio di Tavor (il cugino), ucciso a colpi di arma da fuoco nel giorno di Santo Stefano, un’altra dolorosa perdita per la popstar. Tanella era molto legata alla cantante: le due, infatti, sono cresciute insieme. Le cause della scomparsa della 28enne non sono state rivelate. La madre adottiva, però, ha confessato che una tac, eseguita poche settimane, prima della morte, aveva evidenziato la presenza di una “macchia nera”. Nessun ulteriore dettaglio, poi, è stato diffuso.

Rihanna, insieme ai suoi cari, non è voluta mancare per dare l’ultimo saluto alla cugina e, di fronte alla bara, è scoppiata in lacrime. Stando a Loop Barbados News, la cerimonia sarebbe stata accompagnata da “Lift Me Up”, brano pubblicato dall’artista lo scorso anno e colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Una canzone di dolore, celebrazione e amore verso i cari persi nel tempo. Un tributo a Tanella che, nel 2017, aveva definito la cantante “sorella, mentore, compagna di preghiere e spalla sulla quale appoggiarsi”. Proprio la voce di Diamonds, negli anni, ha condiviso sul proprio profilo Instagram diversi scatti in compagnia della cugina che, anche in virtù del legame con la popstar, era diventata popolare sui social, arrivando a contare circa 50mila followers.

UNA VITA COMPLICATA

La vita di Tanella non è stata tutta rose e fiori. Anzi, è stata segnata da diversi, dolorosi lutti. Nel 2003, la giovane ha perso la madre biologica a causa di alcune complicazioni legate all’Hiv; mentre la sorella gemella è morta quando entrambe avevano 14 anni. Sei anni fa, poi, all’età di 21 anni, l’uccisione del fratello, colpito da un proiettile sparato da una persona non ancora identificata. Inutile l’inchiesta aperta dopo il decesso dalla polizia delle Barbados, i cui risultati non sono mai stati resi ufficialmente noti.