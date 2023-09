Da ormai diversi anni il red carpet della Mostra del Cinema di Venzia ospita personaggi che con il cinema hanno poco o niente a che fare. E questa edizione, già segnata dallo sciopero degli attori statunitensi, non fa eccezione. Tanto che quando Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, ovvero i #prelemi hanno sfilato sul red carpet, sotto l’hashtag #venezia80 non si parlava che di loro. Perché sì, hanno tanti follower. E saranno certamente talentuosi. Ma cosa hanno a che vedere con il grande schermo? E siamo sicuri che loro, come Nikita Pelizon o Clizia Incorvaia o i concorrenti di Temptation Island e di altri reality, impreziosiscano la rassegna? “Un altro (festival di) Venezia con un red carpet pieno di stronzi, gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film“, ha scritto Gue Pequeno su Twitter-X. E il suo sfogo è diventato in poco tempo virale, con diversi cuori. Ma anche alcuni ‘detrattori’: i fan degli ex gieffini “non perdonano”.

un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film — Guè (@THEREALGUE) September 2, 2023