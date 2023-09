“Chi bestemmia paga“. Lo slogan del Bar Sport di Castello di Godego (Treviso) potrebbe essere questo perché i gestori del locale Daniela e Michele Muledda e in particolare la loro figlia Camilla, hanno deciso che “basta”, per arginare le bestemmie forse la via è far pagare gli avventori: “1 bestemmia 1 euro; 3 bestemmie 2,5 euro; bestemmia d’autore 5 euro“, si legge in un cartello sistemato sul bancone. La storia la racconta il Gazzettino. “Questa è un’idea che è venuta a nostra figlia Camilla e che noi abbiamo supportato”, spiegano i gestori. E Camilla aggiunge: “Diciamo che l’idea mi è venuta al ritorno dalle ferie e nel bar erano presenti due avventori che stavano discutendo animatamente, con un intercalare continuo di bestemmie. Il tutto vicino a un bambino che stava con la mamma. Ecco, in quel momento ho pensato che dovevo fare qualcosa ed è nata questa idea“. Funzionerà?