“Sole… Grazie per avermi accompagnata qui a Venezia… Tu simbolo dell’amore per tutti quegli animali uccisi e massacrati dall’ignorante mano dell’uomo. Amarena questo è per te… veglia sui tuoi piccoli adesso”. Parole di Caterina Murino, madrina della Mostra del Cinema di Venezia, che ha sfilato sul red carpet assiamo alla sua cagnolina. Un messaggio per ricordare l’orsa Amarena, uccisa a fucilate nella serata di giovedì 31 agosto a San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’area contigua. E ancora: “Per Amarena, per la capretta per tutte quelle anime innocenti… Continueremo a batterci per una giustizia e educazione in questo mondo che sembra abbia perso il senso della compassione e dell’amore”. Murino è da sempre attenta ai diritti degli animali: sempre nelle stories, ha postato un appello utile nel caso qualcuno dovesse avvistare dei cuccioli di orso, i piccoli di Amarena, che staranno lottando per sopravvivere, orfani e ancora troppo piccoli.

