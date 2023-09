Tutta colpa di ritocco al lato b. L’Argentina in questi giorni è sotto shock per la morte di Silvina Luna, attrice, modella e conduttrice popolarissima – venticinque anni di carriera alle spalle e oltre 1,5 milioni di followers solo su Instagram, tanto per avere chiara la portata del personaggio -, morta pochi giorni fa a 43 anni a seguito delle gravi complicazioni innescate da un intervento di chirurgia estetica cui si sottopose nel 2011. E nel mirino c’è ora Aníbal Lotocki, il “medico dei vip”, che nonostante sia stato denunciato da almeno dodici donne (tra cui diverse celebrità argentine) e condannato, risulta ancora a piede libero.

COM’È MORTA SILVINA LUNA, STAR DELLA TV ARGENTINA

Era ricoverata da due mesi presso l’Ospedale italiano di Buenos Aires Silvina Luna. Colpa di una serie di complicazioni dovute all’insufficienza renale di cui soffriva da dieci anni. Tutto era cominciato dodici anni fa, a seguito di un intervento di chirurgia estetica eseguito dal dottor Aníbal Lotock, come ha rivelato il quotidiano argentino La Nacion: all’apice della sua carriera, la modella e attrice si rivolse al medico per un piccolo ritocco estetico, il quale però le ha rovinato per sempre la vita iniettandole del metacrilato, sostanza non autorizzata dall’Agenzia del farmaco argentina (Anmat). Nel febbraio del 2022 il medico è stato condannato a 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dalla professione medica, ma avendo presentato un ricorso – lui e i suoi legali sostengono che il materiale utilizzato fosse invece stato autorizzato dall’Agenzia sanitaria –

risulta ancora a piede libero. Sulla sua testa pendono però le denunce di almeno una dozzina di donne, alcune anche molto famose. Luna faceva dialisi tre volte alla settimana ed era in lista d’attesa per il trapianto di rene, ma a causa delle sue delicate condizioni di salute non era stata ritenuta idonea a procedere con l’intervento: la morte è avvenuta per un collasso degli organi.

CHI ERA L’ATTRICE E MODELLA LANCIATA DAL GRANDE FRATELLO

“Quando si è giovani si cerca di rincorrere gli ideali stereotipati di bellezza, ancora di più se si fa parte del mondo dello spettacolo. Hanno messo nel mio corpo delle sostanze tossiche che mi stanno consumando lentamente. Devo lottare per stare meglio, ma voglio mettere in guardia le altre donne”. Con queste parole, pronunciate in un’intervista nel 2014, Silvina Luna rivelò il suo calvario. Pochi mesi prima, aveva cominciato a stare male e a sentirsi senza forze e grazie una serie di esami venne fuori che soffriva di insufficienza renale, innescata proprio dal materiale utilizzato per il ritocco ai glutei cui si era sottoposta tre anni prima. La Luna non si è mai nascosta, nemmeno quando le massicce dosi di cortisone hanno stravolto il suo aspetto fisico. Il pubblico è sempre stato dalla sua parte, confermandole un affetto profondo coltivato negli anni e cominciato nel 2001, quando partecipò al Grande Fratello argentino. Classe 1980, dopo il reality ha proseguito la sua attività come modella, poi come conduttrice e attrice, studiando e impegnandosi per coltivare il suo talento. È stata anche fidanzata con l’ex calciatore argentino naturalizzato italiano Daniel Osvaldo. Nella sua carriera ha partecipato a film, serie tv e programmi di successo, anche quando le sue condizioni di salute si erano aggravate. Ora Lotocki potrebbe essere accusato di omicidio colposo.