Ennesimo pettegolezzo pronto a stravolgere quel briciolo di tranquillità presente a Buckingham Palace. Da mesi fonti vicine alla royal Family parlano di presunte tensioni tra la Regina Camilla e la moglie del Principe William, Kate Middleton. Tutto sarebbe cominciato il giorno dell’incoronazione di Re Carlo e della Regina consorte Camilla quando la madre dei tre futuri regnanti George, Charlotte e Louis avrebbe deciso di non inginocchiarsi al passaggio della Regina. Il motivo? “Kate è furiosa con la Regina per ciò che è successo. Lei ha portato più di venti Parker Bowles nell’Abbazia, mentre c’erano solo quattro Middleton. Quindi lì dentro non solo Harry era arrabbiato, ma anche Kate e William. Inoltre al fratello e alla sorella di Kate non è stato permesso di portare i loro partner. E se notate, al concerto William non ha fatto nessun riferimento alla regina. C’è tensione e me l’hanno confermato”, aveva raccontato l’esperto reale Tom Bower a GBNews. I tabloid inglesi oggi riferiscono invece nuovi malumori secondo cui Camilla sarebbe gelosa da sempre della nuora Kate poiché la preferita della Regina Elisabetta II e perché maggiormente esposta pubblicamente.

A rafforzare questa tesi (nonostante i numerosi impegni istituzionali e ancora la “modalità vacanze” attiva per Kate) ci sarebbe una frase che sta rimbalzando da ore sui tabloid di tutta Inghilterra. Una fonte vicina a Palazzo avrebbe infatti dichiarato: “Loro due continuano a non andare d’accordo e questo dispiace molto a Carlo. Kate avrebbe anche detto ‘io non sono Diana e non si libererà di me‘”. Un’ennesima conferma arriva poi dalla testata statunitense Radar Online dove una fonte che opera a stretto contatto con Buckingham Palace ha svelato: “I rapporti erano tesi già prima della morte di Elisabetta, ma adesso tutto è precipitato. La faida riguarda più fattori, pare infatti che la Parker Bowles abbia anche fatto delle richieste fastidiose sui genitori di Kate. Visto l’origine non nobile dei Middleton, la donna voleva che usassero l’ingresso della servitù quando visitavano Kensington Palace. Ma non è tutto: la sovrana avrebbe anche costretto Kate ad inchinarsi più volte”. E ancora: “Camilla non riesce a smettere di gongolare ed è determinata a rendere la vita di Kate un incubo”. Come avranno reagito Harry e Meghan a queste indiscrezioni? Chissà.