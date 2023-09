Niente concerto per il rapper Niky Savage nella discoteca di Castelfranco Veneto (Treviso) il prossimo 11 settembre. I gestori del locale hanno infatti scelto di ritirare la partecipazione dell’artista a causa dei contenuti sessisti e volgari nei testi delle sue canzoni. Lo ha fatto sapere il sindaco della città, nonché presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, come riportano i media locali, incluso Il Gazzettino. Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva criticato l’iniziativa alla luce dei recenti fatti di violenza sessuale a Palermo e a Caivano, invitando le famiglie dei giovani fan ad una sorta di boicottaggio. Macron ha inoltre esortato i genitori dei giovani seguaci di Niky Savage a informarsi sulla natura degli eventi a cui i figli partecipano: “Probabilmente molti fra padri e madri di famiglia non sanno nemmeno chi sia Savage e, per noncuranza, non si sono attivati per ricavare le informazioni molto facilmente ottenibili dal web. Quindi, a parte quelli che hanno espresso chiaramente la loro preoccupazione sono in tanti a non essere consapevoli dei messaggi veicolati dal giovane rapper”. Il sindaco ha concluso: “Non mi spiego, poi, come sia stato possibile, come sostiene la sua organizzazione, svolgere finora 80 concerti senza proteste significative da parte delle comunità locali”.