Prima Cardi B, ora 50 Cent. Il rapper ha tirato il microfono dal palco mentre si esibiva a Los Angeles innervosito da alcuni problemi tecnici. L’artista era appena salito on stage per unirsi al collega Yg che stava cantando, quando ha perso il controllo e ha lanciato il microfono colpendo una donna alla testa. Pare che nel corso della serata siano stati consegnati a 50 Cent diversi microfoni non funzionanti. La ragazza colpita ha sporto denuncia ed è finita in ospedale per la ferita. Secondo TMZ, che cita fonti interne alle forze dell’ordine, il rapper avrebbe scagliato l’oggetto in direzione della troupe di produzione in un’area prossima al palco; mentre una fonte vicina al rapper sostiene che la donna non avrebbe dovuto trovarsi in quell’area, considerata riservata. Di certo non una giustificazione per il gesto del rapper.