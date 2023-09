“Mi avete smerigliato le sinapsi! (Volgarmente detto…pensateci voi). Che siano lunghi o corti non ha nessuna importanza e nulla dovrebbe averne anche perché CHISSENEFREGA”. Francesca Fialdini risponde a coloro che, da tempo, continuano a criticare il suo look. La conduttrice ha infatti optato per un taglio corto ben diverso da quello con cui si è fatta conoscere presso il pubblico, e a qualcuno ancora non va giù questa decisione, al punto che c’è chi ha iniziato a fare illazioni sul suo orientamento sessuale, cadendo in stereotipi che ancora oggi resistono.

È la stessa Fialdini a dare una spiegazione a questo cambio look: “In questi mesi ho lavorato a un progetto per il quale i capelli corti avevano una funzione simbolica, li ho tagliati perché parlare di ragazze (di ogni età) e farlo fuori dall’immagine di sempre aveva un significato: a 20 anni portavo i capelli corti così e riproporre la mia immagine di allora per presentare un programma in cui le donne raccontano loro stesse a quell’età aveva un senso”. Poi, però, una considerazione piuttosto amara: “[…] Possibile che anche quando non c’entra nulla con le cose che posto voi tornate sempre lì? Non avevo idea di quanto foste affezionati ai miei boccoli! […] ipotizzare il mio orientamento sessuale, usare frasi becere […] mi convince che siamo veramente dentro uno schema rigido, schiavizzante, dove piacere per piacere è l’unica regola vincente“. Il post si conclude invitando i follower a una riflessione: “Pensateci: non dipende forse anche da questo l’esibizionismo, l’eccesso, l’abuso dei selfie ai propri corpi sui social? La fragilità della propria autostima e la ricerca costante dell’approvazione altrui… […]”.