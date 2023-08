Tutti gli occhi sono su Kate Middleton ovunque vada. Ovunque ma non fuori dalla scuola dei figli. Come scrive il Mirror, quando il principe George e la principessa Charlotte frequentavano la scuola di Thomas’s Battersea, nel sud di Londra, venivano regolarmente accompagnati da mamma Kate, che voleva dare ai bambini un’educazione quanto più “normale” possibile. Ma se la maggior parte delle persone rimarrebbe impressionata nell’incontrare la Principessa del Galles durante il viaggio a scuola, pare non sia stato così per i papà, che secondo alcuni fonti erano affascinati da un’altra delle mamme. Un genitore anonimo aveva precedentemente detto al The Mail: “Nessuno dà davvero una seconda occhiata a Kate quando lascia la scuola. Abbiamo anche una modella di Victoria’s Secret che fa la corsa scolastica, e i papà sono molto più interessati a lei“.