Viaggiare in aereo lontano dalle grida e dai capricci dei bambini? Presto sarà possibile. La compagnia Corendon Airlines dal 3 novembre darà la possibilità di restare confinati in una zona interdetta agli under 16 sui suoi jet Airbus A350 che volano tra Amsterdam e l’isola caraibica olandese di Curacao. Si tratta, nello specifico, di un’area con un centinaio di posti separati dagli altri attraverso pareti ad hoc e tende. Per accedere a questa zona no kids è previsto un sovrapprezzo: 45 euro per il posto standard, 100 per quello extralarge. La compagnia spiega che questa idea ha due scopi: garantire a chi viaggia senza bambini un ambiente tranquillo, e ai genitori con prole al seguito di non doversi preoccupare troppo dell’eventuale fastidio causato dai figli agli altri passeggeri. Il caso di Corendon non è di certo il primo: la compagnia low cost Scoot ha una sezione vietata agli under 12, e nel 2012 Malaysia Airlines annunciò che non avrebbe consentito ai minori di 12 anni di viaggiare in una sezione economica da 70 posti a bordo dei jet Airbus A380.