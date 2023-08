Andrea, il Duca di York, ha preso parte nel weekend a una funzione religiosa a Balmoral in compagnia di tutta la famiglia. Stando ad alcune fonti, come riporta anche il DailyMail, Re Carlo III ha permesso ad Andrea di rientrare nella famiglia reale, malgrado lo scandalo scaturito dalle vicende che lo hanno investito negli ultimi mesi. Il gesto del monarca avrebbe però al tempo stesso creato qualche attrito nella Royal Family. William, infatti, che pare non desiderasse essere visto con il principe Andrea in pubblico, se non durante il funerale della defunta regina e l’incoronazione del re, si sarebbe visto costretto dal padre a fare un passo indietro. Così ha dovuto accompagnare lo zio alla funzione religiosa – uscita ampiamente documentata dalle foto dei media – guidando un Land Rover Defender con Andrea sul sedile anteriore e sua moglie, la principessa del Galles, seduta dietro. Una mossa etichettata come una “dichiarazione pubblica di unione”.