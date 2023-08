“Ogni tanto viene fuori un gossip da concerto, ‘X ha preso una bottiglia in testa’, ‘Y piscia sulle casse’, ‘Morgan insulta il pubblico’, ‘Gigi cade dal palco’, eccetera. Siamo tutti maledettamente distratti da ciò che dovrebbe interessarci veramente: LA MUSICA”. Nelle story di Instagram Salmo prende spunto da episodi recenti, ultimo quello che vede protagonista Morgan, per una riflessione sul rapporto tra artisti, pubblico e i media. “A nessuno frega un c***o della musica (a meno che non sia un dissing). Volete solo essere intrattenuti in questo spettacolo fatto di gossip, clickbait, pagine meme, opinioni Instagram e odiatori seriali”. Il rapper prosegue: “Le persone ordinarie credono che gli artisti siano NORMALI. Ordinati e composti nei propri scaffali, responsabili di dover dare il buon esempio a una generazione figlia di genitori inadempienti. Nessuno divide la persona dal personaggio. Godono del disagio dell’artista, annoiati dall’arte sperano di veder cadere nel baratro gli artisti famosi ai quali il successo non è mai perdonabile“. E conclude: “Grazie a Internet possiamo essere uniti e cancellare persone e personaggi. Uniti siamo in grado di fare cose incredibili ma, caso strano, utilizziamo questo potere solo per fare del MALE! Moderno individualismo di sto c***o, ognuno richiede il diritto di subordinarsi ai propri interessi e l’erba del vicino è sempre una m***a. Andate a f*****o”.