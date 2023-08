Dopo la bufera delle ultime ore, Andrea Giambruno replica in diretta tv a Diario del giorno. Il giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni risponde alle critiche scaturite da una frase pronunciata a proposito dei casi di stupro di Palermo e Napoli (“Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”) e nella puntata del 29 agosto spiega: “Siccome nelle ultime ore sta impazzando una polemica del tutto surreale lo faccio quasi col sorriso mi è doveroso precisare che nessuno in questo luogo ha giustificato l’atto, anzi sono stati utilizzati termini molto precisi come ‘abominevole’ per quanto riguarda l’atto e sono state definiti ‘bestie’ gli autori di tale atto, quindi tutti coloro che in maniera strumentale hanno utilizzato in maniera – ripeto – strumentale e fuorviante distorcendo la realtà di quanto da me sottoscritto detto lo stanno facendo o perché in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio, e tutti coloro che vanno a ruota forse consiglio loro di seguire la punatta di Diario del giorno e di interpretare in maniera corretta quanto detto. Questo lo faccio non solo a titolo personale ma a tutela di un’azienda, di un direttore e di un gruppo di lavoro che mi supporta, quindi mettiamo fine a tali polemiche perché stiamo rasentando il ridicolo, e la politica credo che abbia cose ben più interessanti da fare che non quelle di occuparsi di uno spazio giornalistico”.

La replica di Andrea #Giambruno alle polemiche oggi a Tg4 – Diario del giorno.pic.twitter.com/prBpT2R2HW https://t.co/S7oODpQUah — LALLERO (@see_lallero) August 29, 2023