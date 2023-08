Ha condotto in retromarcia il bus turistico che stava guidando, sfondando il cancello d’ingresso del Comune, e poi ha dato fuoco al mezzo con del liquido infiammabile, prima di dileguarsi. È successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in via Tito Livio. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. “Quanto accaduto è gravissimo: si tratta di un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l’intera città”, ha commentato, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Secondo quanto si è appreso il Comune di Pozzuoli ha recentemente rimesso in discussione, con un nuovo bando, l’appalto per il trasporto scolastico nella città flegrea. Il titolare dell’azienda trasporti proprietaria dell’autobus è accusato dei reati di danneggiamento e incendio. Già ascoltato dagli inquirenti, ha riferito di essere all’oscuro della vicenda e di aver subito il furto del mezzo.

“Attendiamo l’esito delle indagini – dice ancora Manzoni – peraltro già iniziate, con piena e totale fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura ma chiunque sia il responsabile e qualunque sia la motivazione, deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza. Non arretreremo di un millimetro nella lotta alla criminalità”. L’intero Consiglio Comunale di Pozzuoli ha condannato “con forza il gravissimo e inaccettabile episodio accaduto questa notte”.

“Ancora una volta episodi inquietanti e torbidi prendono di mira le istituzioni comunali e i suoi rappresentanti. Chiediamo perciò alle forze dell’ordine di fare immediata luce sul minaccioso episodio, di punire i colpevoli, garantendo sicurezza ai rappresentanti comunali e alla laboriosa città di Pozzuoli”. È quanto scrive, in una nota, Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente di Anci Campania. “Al sindaco Manzoni voglio assicurare – aggiuge – tutto il sostegno di Anci Campania: nella lotta all’illegalità non arretreremo di un millimetro”.