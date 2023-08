Un incontro che suggella una storia che poteva finire nelle pagine di cronaca nera e che invece “Sono proprio contento di averla vista sorridente e che stava giocando”. Mattia Aguzzi, l’impiegato che sabato ha salvato una bambina di 4 anni precipitata dal quinto piano di uno stabile di via Nizza a Torino, racconta l’incontro avuto con la piccola ieri sera in ospedale e durato pochi minuti. Il 37enne è entrato e uscito da una porta secondaria per non farsi notare. Nei minuti in cui si trovava nel reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita Aguzzi ha incontrato anche i genitori della bambina. L’uomo fin da subito si era preoccupato dello stato di salute della piccina, chiedendo ai carabinieri come stesse. Durante l’incontro c’è stato anche tempo per un lungo abbraccio tra l’uomo e la mamma della bimba, che in lacrime ha ringraziato Mattia. “Sono felice che la bambina stia bene”, ha detto il 37enne dopo l’incontro.