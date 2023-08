Fanno ancora discutere le parole violente di Morgan, durante una serata a Selinunte, mentre teneva il suo concerto dal titolo: “Battiato, segnali di vita e di arte“. Ma di Battiato c’era ben poco in scaletta per questo uno spettatore spazientito dalla platea ha chiesto al giudice di “X Factor” di cantare un brano del grande cantautore scomparso. La reazione di Morgan è stata immediata: “Siete venuti a rompere i cog**i a me, che vi ho dato una cosa? La società è una me**a fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez. Vai a fare in culo! F***o di m*rda”. Se il compagno di banco della prossima edizione di “X Factor” (per ora dall’azienda Sky che ha fatto dell’inclusività un marchio di fabbrica tutto tace) Fedez per ora è rimasto in silenzio, Marracash – che in questi giorni sta preparando i due grandi show del Festival “Marrageddon” che si terrà il 23 settembre a Milano e il 30 settembre a Napoli – si è fatto sentire con una story su Instagram con poche parole secche e dirette. “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano – ha scritto il rapper-. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Nelle scorse ore, dopo le polemiche che sono divampate per le parole omofobe e violente del cantautore, Morgan ha chiesto scusa: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto e, quindi, la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”. E infine: “È stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente. L’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso”. Ma in pochi hanno ravvisato sincerità in queste parole.