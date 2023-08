Un furto ad alta quota. Siamo a 2346m, passo del Gemmi, sopra Leukerbad. Qui si trova una ferrata amatissima, anche se molto complessa: il livello di difficoltà prevede che solo gli esperti si avventurino. L’attrezzatura è ben tenuta, il cavo è lasciato lasco per cui lascia libertà di movimento nella progressione e tutto è attrezzato al meglio: a rendere accessibile la via ci pensa un’associazione. “Che persone sono queste?”, si legge sulla pagina Facebook del club di arrampicata. Sì, perché a un certo punto della ferrata c’è una cassetta delle donazioni dato che l’associaazione “si occupa della manutenzione grazie alle offerte”. Ebbene, i ladri si sono spinti fino a oltre 2000 metri, hanno scassinato la cassetta usando attrezzi, l’hanno distrutta “con la forza” e hanno preso tutti i soldi. “Si tratta non solo di escursionisti attrezzati ma anche di ladri esperti, il furto è stato pianificato”, ha detto un membro del club alla DPA Patrick Grichting. Stando a quanto riportato dalla Bbc, i ladri hanno preso circa 400/500 franchi svizzeri.