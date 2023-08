Proseguono senza sosta i “Weekends with Adele”, l’intimo progetto live della popstar americana che terminerà a novembre 2023. La location fissa scelta per il progetto è il “The Colosseum” di Las Vegas, più precisamente al Caesars Palace. Qui, sabato 26 agosto, è andato in scena un fuori programma di quelli ai quali la popstar ci ha abituati. Nel bel mezzo dell’esecuzione di “Water Under The bridge”, Adele si è trovata costretta a bloccare il concerto per parlare con un addetto alla sicurezza presente nella venue. “Cosa sta succedendo a quel giovane lì, che è infastidito da quando sono arrivata? Sì, tu con la mano alzata. Tu”, ha chiesto Adele infastidita indicando il fan presente nel pubblico. La popstar si è poi scagliata sull’uomo della security che, a suo dire, stava disturbando lo spettatore: “Perché lo disturbate tutti? Puoi lasciarlo in pace, per favore?”. E ancora, rivolgendosi al fan: “Non ti daranno più fastidio, tesoro. So che ti piace lo spettacolo”.

E via di nuovo allo show, non prima di un ultimo avvertimento da parte di Adele all’addetto alla sicurezza: “E tu, vedi di lasciarlo in pace”. Una volta chiarita la situazione Adele ha quindi potuto raggiungere il centro del palcoscenico per scusarsi con tutto il suo pubblico: “Scusate, ragazzi. È stato disturbato per tutto lo spettacolo dalla sicurezza e da altre persone sedute dietro di lui. Lui è qui per divertirsi. Tutti voi siete qui per divertirvi.” Non è chiaro dunque cosa possa aver combinato il fan per far alterare così tanto la sicurezza del concerto. La band prima di poter risuonare “Water Under The bridge” ha atteso indicazioni dalla padrona di casa: Ok, ricominciamo”. Il concerto è ripartito tra l’entusiasmo di tutto il pubblico presente. Il weekend (con Adele) ha tutto un altro sapore.