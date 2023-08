Troppo grassa per una scena di nudo. Questa volta nel fuggevole e sentenzioso tribunale tritacarne dei social ci è finita Florence Pugh. La co-protagonista di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan (a proposito: in sala in Italia sta facendo molto bene sulla scia di Barbie), è diventata oggetto di considerazioni molto crude e offensive sul suo corpo nudo. Nel film la Pugh interpreta Jean Tatlock, giovane e determinata studentessa che diventa amante del protagonista, il fisico Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy.

La Tatlock rappresenta una sorta di tormentata figura sessuale che scava nel profondo, ricalcando un po’ l’inconscio freudiano, di Oppie, tanto da ossessionarlo negli anni di matrimonio con Kitty (Emily Blunt) e soprattutto nel momento della tragica morte di Jean stessa. Insomma, Pugh ha un ruolo tra l’erotico e il disturbante, qualcosa di altamente magnetico verso cui la pulsionalità del protagonista tende. Magnetismo che si espleta in diverse scene di sesso e di nudo (di entrambi). Ebbene, questa scelta di cast piuttosto decisa, e cruciale, ha portato alle solite esternazioni su gusti e piaceri di chicchessia. Cosa non funzionerebbe della Pugh? Il corpo.

Questo è ciò che scrivono diversi utenti sui social sottolineando che Pugh abbia “troppa pancia”. Alcuni di loro lo affermano oltretutto con violenza e aggressività. Insomma, la solita solfa. Tanti comunque anche i commenti di molte donne, e uomini, che chiedono di smetterla in questa litania di insulti provocatori. Ma soprattutto, l’esigenza è quella di rintracciare commenti che valutino semmai l’interpretazione dell’attrice invece delle sue forme.

Fu la stessa Pugh, un anno fa, a intervenire pubblicamente sul suo profilo Instagram, quando dopo aver indossato un abito trasparente di Valentino era partito un body shaming da far paura. “È stato interessante osservare e testimoniare quanto sia facile per gli uomini distruggere completamente il corpo di una donna, pubblicamente, con orgoglio, perché tutti lo vedano. (…) Crescete. Imparate a rispettare le persone, i corpi. Imparate a rispettare tutte le donne, gli esseri umani. La vostra vita diventerà molto più facile, ve lo garantisco”.