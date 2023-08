Fiori d’arancio per Desdemona Balzano. La ex dama del trono over di Uomini e Donne ha comunicato durante una diretta Instagram che sposerà il suo cavaliere, Giuseppe Rescigno. Lieto fine, dunque, per la coppia, dopo che Desdemona nei mesi scorsi era stata messa alla porta da Maria De Filippi in seguito alla segnalazione di Armando Incarnato circa l’esistenza di alcuni audio nei quali la dama parlava dei suoi piani, stabiliti con un manager, per rimanere il più a lungo possibile nel dating show col fine di partecipare, in un secondo momento, a programmi come Temptation Island e Grande Fratello Vip. Messa alle strette per lei non c’era stata altra scelta se non quella di lasciare il programma. Ora, però, il riscatto almeno sul fronte privato.