Una foto con un asciugamano in testa, poi una in costume da bagno. E ancora, una in cui mangia pane e olio. Miriam Leone ha mostrato ai suoi fan nuovi scatti del percorso della gravidanza. L’ex Miss Italia, infatti, poche settimane fa ha annunciato di essere incinta e di essersene accorta “per caso” grazie ad alcune foto che le avevano scattato.

Non sono i primi scatti incinta che pubblica: già lo scorso 15 agosto Leone aveva pubblicato delle foto con la pancia, molto romantiche, realizzate al tramonto.

Dopo la pubblicazione degli scatti sono stati molti i follower dell’ex Miss che si sono lanciati in ipotesi e congetture sul sesso del nuovo arrivato. L’attrice e modella, infatti, non ha rivelato se sia maschio o femmina.

“Maschietto?”, chiede una utente commentando la gallery, dicendo che si tratta di un suo presentimento. “Mia merenda preferita per tutti i primi mesi di gravidanza, maschietto”, commenta un’altra, lasciando intendere che mangiare pane e olio sia “presagio” dell’arrivo di un fiocco blu. Ma c’è anche chi è convinto che si tratti di una femminuccia.

Al momento dall’attrice non sono arrivate conferme né smentite sul sesso. Bisognerà attendere ancora un po’ per capire se il fiocco sarà blu o rosa.