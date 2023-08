Incidente sul palco per Paolo Noise. Lo speaker radiofonico, tra i protagonisti dell’ultima edizione de L’isola dei famosi, è impegnato in un tour estivo con Lo Zoo di 105. Durante la tappa a Miggiano, in provincia di Lecce, qualcosa è andato storto e all’improvviso Noise è caduto, “risucchiato” da un buco sul palco. Soccorso dal medico ha poi ripreso lo spettacolo e, come riporta Quotidiano di Puglia, avrebbe più volte rimarcato di essersi fatto male maledicendo l’asse del palcoscenico ceduto sotto i suoi piedi.