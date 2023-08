Ci risiamo. Enrico Brignano ancora nel mirino degli utenti social. Nelle scorse ore il comico romano e la moglie Flora Canto avevano segnalato i disservizi della compagnia aerea Ita, in ritardo per l’atterraggio a Bari dove l’attore si dirigeva per ragioni professionali. Così, come accade ai tempi dei social, una lunga lista di commenti con consigli, applausi di supporto e critiche.

“Per te è comunque facile, visti i 92 euro di biglietto al Teatro Verdi di Firenze“, le parole di un utente, un commento che poco aveva a che vedere con la segnalazione del comico. Un modo per “denunciare” i prezzi troppo alti dello spettacolo dell’artista “Ma…Diamoci del tu!“, parole che non sono piaciute alla moglie di Brignano: “Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti”, ha risposto seccata l’attrice, ex tronista di “Uomini e Donne“.

In realtà, facendo una semplice ricerca sui siti rivenditori, i prezzi dello spettacolo di Enrico Brignano sono in linea con quelli dei colleghi comici ma anche con i diversi concerti musicali, prezzi che partono dai 40 euro per arrivare agli 80 euro, in base alla visibilità del palco. Più ci si avvicina alle prime file, più il prezzo sale. L’ennesima polemica inutile ai tempi dei social? Anche in questa occasione Canto e Brignano hanno mostrato vicinanza anche sul piano professionale, da nove anni sono ormai inseparabili. Dopo otto anni d’amore e la nascita di due figli, Martina e Niccolò, la coppia lo scorso anno ha deciso di convolare a nozze.