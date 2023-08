Ciak, si gira. A distanza di un anno emergono nuovi dettagli circa il litigio avvenuto tra Florence Pugh e la regista Olivia Wilde sul set del film “Don’t worry darling”. A ridosso della première mondiale avvenuta a Venezia in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, erano emersi i primi dettagli circa gli attriti tra le due attrici. Il portale World of Reel ha riportato quindi una nuova, ennesima, indiscrezione. Secondo un produttore presente sul set, Olivia Wilde spariva spesso da loro non facendosi trovare per parecchio tempo. Il motivo? Una possibile frequentazione tra Wilde (all’epoca ancora sposata con l’attore Jason Sudeikis) e Harry Styles (anche lui nel cast del film). Il sito ha quindi spiegato l’importanza della presenza del direttore alla fotografia per la buona riuscita del lungometraggio: “Nei giorni in cui Wilde spariva, Florence Pugh e Matthew Libatique avevano la responsabilità, ma direi che è stato principalmente Matthew a far andare avanti le riprese. Non potevano permettersi di far chiudere la produzione, quindi lui ha cercato di seguire il più possibile la visione di Olivia”. E ancora: “Non appena lei è tornata sul set, come se niente fosse successo, c’è stato il momento in cui Florence ha perso la pazienza con lei“. E dopo non poche difficoltà, come raccontato a luglio dello scorso anno da Page Six, il film ha poi visto finalmente la luce con la successiva separazione tra Wilde e il marito Sudekins (il quale le ha fatto consegnare i documenti legali per l’affido dei figli durante l’evento promozionale al CinemaCon di Las Vegas). Florence ha quindi annullato tutti gli impegni promozionali legati al film. Il motivo (anche per l’assenza alla conferenza stampa a Venezia) è stato attribuito ai troppi impegni dell’attrice sul set di Dune2. Il film della “discordia” si è quindi chiuso con altre due incognite: il probabile licenziamento di Shia LaBoeuf (inizialmente ingaggiato per interpretare il marito di Florence Pugh, ruolo poi andato a Harry Styles) e lo sputo gate. I media erano impazziti per un video diventato poi virale che mostrava Styles all’anteprima di Venezia chinarsi e sputare verso il collega Chris Pine prima di sedersi per la visione. Lo “spit gate”, così soprannominato dal web, ha portato la stessa popstar a riderci su. Pop corn in mano in attesa, chissà, di un nuovo sequel.