Il caso del bacio senza consenso dato da Luis Rubiales alla calciatrice Jennifer Hermoso esplode anche a livello internazionale: la Fifa infatti ha aperto un procedimento disciplinare contro il presidente della Federcalcio spagnola per il suo gesto dopo la finale della Coppa del Mondo femminile. Rubiales, durante la premiazione della Spagna campione del Mondo, ha baciato sulla bocca senza consenso la calciatrice della nazionale iberica. Dopo un comunicato della federazione e giorni di silenzioso, Hermoso ieri è tornata a parlare chiedendo che quel gesto “non resti impunito“. Per ora Rubiales è ancora al suo posto, ma il ministro ad interim della Presidenza, Félix Bolaños, ha affermato che il governo spagnolo si aspetta che la Federcalcio prenda provvedimenti. Mentre le richieste di rimuoverlo dal suo incarico arrivano da più associazioni e anche dalle altre istituzioni sportive spagnole, compresa la Lega calcio femminile. Bolaños, che ha parlato da Parigi dove sta partecipando alle celebrazioni per la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha garantito che se questi provvedimenti non arriveranno “il Governo agirà“.

La Commissione Disciplinare della Fifa “ha informato oggi Luis Rubiales dell’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti sulla base dei fatti accaduti durante la finale della Coppa del Mondo femminile Fifa di domenica 20 agosto. Questi fatti potrebbero costituire violazioni degli articoli 13.1 e 13.2 del Codice Disciplinare Fifa“, si legge in un comunicato apparso sui profili social. La Commissione Disciplinare “non fornirà ulteriori informazioni su questa procedura disciplinare fino a quando non sarà stata presa una decisione definitiva al riguardo”. La Fifa dal canto suo “ribadisce il suo impegno assoluto al rispetto dell’integrità di tutte le persone e pertanto condanna fermamente qualsiasi comportamento contrario”.