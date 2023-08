Dopo il caso del bacio senza consenso ad una giocatrice da parte presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, è ora il turno del commissario tecnico della nazionale femminile, Jorde Vilda. Sui social si è infatti diffuso un video che lo ritrae mentre, nel corso della finale con l’Inghilterra, tocca il seno a una delle sue assistenti in panchina. La donna è Montserrat Tomé, ex centrocampista del Barcellona e attualmente sua vice. Mentre nel caso di Rubiales non ci sono dubbi sull’intenzionalità del gesto e la stessa calciatrice Hermoso ha chiesto che quel bacio forzato “non resti impunito“, per quanto riguarda il ct Vilda le immagini non sembrano chiarire a pieno cosa sia accaduto.

Nel video rimbalzato sui social in Spagna si vede Vilda abbracciare tre suoi assistenti, una donna e due uomini, mentre guarda verso il campo. A quel punto la sua mano tocca il seno della donna. Un gesto forse non voluto, che tuttavia non è passato inosservato in Spagna dopo il clamore suscitato appunto dal caso dal bacio senza consenso di Rubiales a Hermoso durante la premiazione dei mondiali conclusi a Sidney, Australia, e vinti proprio dalla nazionale spagnola. Ora il presidente della Federcalcio rischia il posto.