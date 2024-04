Tutto facile, molto più del previsto, per Jannik Sinner. L’esordio nel Masters 1000 di Madrid, il primo che gioca da testa di serie numero 1, poteva riservare qualche difficoltà. Di fronte un avversario che lo conosce bene, Lorenzo Sonego. Di più: un amico. Oltretutto un buon giocatore sulla terra battuta. E poi quella previsione della vigilia, con il torneo spagnolo considerato poco più di un allenamento dopo un periodo di “carico” atletico per arrivare in piena forma al Roland Garros. E invece eccoci qui a commentare un derby azzurro a senso unico, nel quale al di là di tutto, Sinner non è parso imballato di gambe.

Per quanto rotondo, il risultato (60 63) non racconta comunque in maniera piena quello che si è visto in campo. Senza che Sinner abbia avuto bisogno di strafare, Sonego si è complicato la vita da solo. Il servizio non ha mai funzionato, il dritto è parso spesso scentrato e fuori controllo. Nessun guizzo né reazione mentale. Al numero 2 del mondo è bastato servire bene, variare il gioco di tanto in tanto e concedersi qualche escursione a rete per avere la meglio sul suo compagno di doppio (nonché di burraco).

In sessantotto minuti, Sinner non ha concesso alcuna palla break e ha lasciato appena tre giochi, tutti nel secondo set, a Sonego. Del primo, meglio non parlarne perché l’avvio chiarisce subito qual è la traiettoria della giornata. L’altoatesino vince i primi dieci punti e ben 15 dei primi sedici. Un approccio drammatico per Sonego dal quale non riesce a risollevarsi neanche dopo il toilette break chiesto al termine del 6-0.

Si scuote un attimo appena va al servizio, ma becca il break nel quarto game nonostante fosse in vantaggio per 40-15. Da quel momento, Sinner gioca con l’autopilota sul proprio servizio e chiude con un game che è una masterclass: vincente per il 15-0, secondo quindici conquistato con un dritto violentissimo, ace per il 40-0. Il dritto lungo di Sonego che vale il match è l’emblema della giornata a senso unico.

LA CRONACA DEL MATCH

SINNER VINCE!

Vincente di Sinner per il 15-0, quindi 30-0 con un dritto violentissimo su una palla alta ed ace per il 40-0. Chiusura accademica dell’altoatesina in 1 ora e 8 minuti su un dritto lungo di Sonego. Successo per 6-0 6-3.

Sonego argina: 5-3

Finalmente un game solido al servizio per Sonego che non concede punti a Sinner, chiude con una palla corta e accorcia 5-3. Ora l’altoatesino servirà per il match.

Sinner sale 5-2

Sinner si porta 40-15 poi sbaglia un tocco a rete ma l’ennesimo errore di dritto di Sonego vale il 5-2.

Sonego tiene botta: 4-2

Grandi difficoltà per Sonego nel trovare continuità: a ogni buon colpo segue un errore. Il game si allunga ai vantaggi, dove il torinese riesce comunque a tenere il turno di battuta aiutandosi col servizio.

Sinner consolida: 4-1

L’altoatesino è implacabile. Vince il game grazie al servizio dopo essere scivolato 15-30 su un gran rovescio a una mano di Sonego che aveva battezzato fuori.

Sinner fa il break: 3-1

Sonego non ce la fa a tenere il servizio. In vantaggio 40-15, viene rimontato da Sinner con un paio di grandi giocate ma anche la complicità di errori gratuiti del torinese.

Sinner 2-1

Sinner preciso in battuta, tiene il game senza difficoltà. Quando è lui al servizio, non sembrano esserci possibilità per il torinese. Finisce con Sonego a zero.

Sonego si sblocca: 1-1

Sonego va sotto 0-15 e si gira verso il suo angolo urlando “ma è incredibile”. Il pubblico prova a scuoterlo, ma dopo il 15-15 ecco che Sinner gioca un punto pazzesco. E fa bis dopo il 30-30 costruendosi con un dritto in cross un’altra palla break. Sonego la annulla e per la prima volta costruisce una palla che gli vale il game, il primo dopo 38 minuti.

Sinner 1-0

Non sembra essere cambiato nulla nell’inizio del secondo set: Sinner in totale controllo, Sonego fuori fase. Jannik si porta sull’1-0 lasciando solo un quindici al compagno di doppio.

Sonego chiede il toilette break

Il torinese prova a riordinare le idee chiedendo un toilette break che gli vale qualche minuto in più per riflettere su un primo set disastroso nel quale, sostanzialmente, è come se non fosse sceso in campo. Si riprende tra un minuto.

SINNER VINCE IL PRIMO SET: 6-0

Sonego non riesce a trovare ritmo. Match finora a senso unico. Sinner vince anche il sesto game strappando il servizio per la terza volta consecutiva e porta a casa il primo set. Chiuso con un doppio fallo del torinese: simbolico.

Sinner come un treno: 5-0

Primissima reazione di Sonego che va 0-30 su due errori del numero 2 del mondo, uno dei quali a rete dopo un serve and volley. Rimonta di classe di Sinner, ma si va ai vantaggi. Con un servizio a 213 km/h e una buona risposta su una palla corta, l’altoatesino va 5-0 in venti minuti.

Sonego in difficoltà: 4-0 Sinner

Sonego in grave difficoltà, molto trattenuto e incapace di tenere il ritmo di Sinner che guadagna altre tre palle break. Il torinese ne annulla due ma sulla terza deve difendersi con la seconda di servizio e capitola nonostante un Sinner non perfetto a rete. In appena 15 minuti, l’altoatesino è già 4-0 e ha concesso appena tre punti all’avversario.

Sinner 3-0

Sonego in grande difficoltà scivola 30-0, poi con una palla corta trova il primo punto della partita. Poi con una smorzata risponde subito Sinner che chiude su un altro errore del torinese.

Break Sinner!

Sinner va 0-30, Sonego costretto anche alla seconda affonda in rete. Tre palle break e il numero 2 al mondo trasforma subito per il break immediato. Sinner 2-0. Otto punti a zero dopo due game.

Sinner 1-0

Tutto facile nel game di apertura per l’altoatesino che tiene Sonego a zero.

Si inizia

Inizia il match sul campo Manolo Santana. Si giocherà con il tetto chiuso. Il primo game vedrà Sinner al servizio.

I giocatori in campo

Sinner e Sonego sono in campo per il riscaldamento. Il vincitore della sfida affronterà negli ottavi il vincente dell’incontro tra tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson.

Tutto pronto

A Madrid è tutto pronto per la sfida italiana sul Manolo Santana. I due tennisti stanno per scendere in campo, in leggero ritardo perché hanno dovuto attendere la fine del match tra Swiatek e Cistea, vinto dalla tennista polacca in due set.

Come si arriva al match

Jannik Sinner, testa di serie numero uno, ha ottenuto un bye al primo turno e quindi esordisce direttamente nel derby. Lorenzo Sonego ha eliminato Richard Gasquet al primo turno con un secco 6-2 7-5 qualificandosi per il match odierno. Per lui si è trattato della prima vittoria nel Masters 1000 di Madrid.

I precedenti

I due si sono affrontati lo scorso anno a Montpellier e Halle. In entrambi casi ha vinto Sinner, che finora in 12 occasioni di scontro con connazionali non ha mai perso cedendo appena tre set. Uno di questi ultimi proprio in uno degli scontri con Sonego. Mai finora i due si sono scontrati sulla terra rossa.