Manca poco alla ripartenza di Uomini e Donne e i rumors, perché di questo si tratta, impazzano. Il dating show condotto da Maria De Filippi in partenza da lunedì 11 settembre su Canale 5 potrebbe riservare all’affezionato pubblico alcuni colpi di scena. Una stagione televisiva che, seguendo il trend del palinsesto e le decisioni adottate dall’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi, dovrebbe avere dei toni più sobri. Una modifica che parrebbe riguardare il programma riguarda gli opinionisti. Tina Cipollari attraverso una storia Instagram, ha confermato qualche settimana fa la sua presenza all’interno del cast: “Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me di cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti. Purtroppo per loro anche quest’anno mi troveranno seduta al mio solito posto e sarò più pungente che mai”. Al contrario invece Gianni Sperti ha dichiarato a Novella 2000 di non aver ricevuto ancora indicazioni circa una sua eventuale riconferma: “Se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo, ovviamente mi dispiacerebbe non essere riconfermato, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria de Filippi e a tutto lo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male”. E se da parte di Tinì Cansino tutto tace (come in trasmissione, del resto) ecco che potrebbe esserci uno switch in studio. Nelle ultime ore una ex dama del programma, Ida Platano, ha lasciato intendere sui social che potrebbe diventare una nuova opinionista. “Mi capita ogni tanto, non spesso, forse giovedì capiterà qualcosa, boh…”, ha svelato Platano. Il 24 agosto infatti, giovedì, si svolgeranno in studio le prime registrazioni del programma tv e il riferimento di Platano non può che essere a questo appuntamento. “Adesso devo andare a fare due o tre cose, e poi e poi…”, ha quindi continuato Ida tra un sorriso e l’entusiasmo per l’avventura che sta per intraprendere. Dal 2018 al 2020 la sua storia nata all’interno del programma con Riccardo Guarnieri ha fatto sognare i telespettatori. A novembre 2022 invece la decisione della dama di lasciare la trasmissione per andare a convivere con Alessandro Vicinanza, anch’esso conosciuto a Uomini e Donne. Chissà.