È la Casa di Giulietta a Verona il sito turistico italiano più deludente. O meglio, lo è il famoso cortile che ospita la statua. Stando a quanto riportato dal Corriere, infatti, dal sito di recensioni Tripadvisor si evince questo fatto, che sicuramente non farà piacere ai veneti. In particolare è la coda a far innervosire i turisti. Di certo non potrebbe essere il prezzo per visitare il cortile, visto che è gratuito. Per il momento. Ma su questo punto si tornerà a breve. Prima, però, siamo andati a verificare direttamente sul sito, per capire che aria tira. Attualmente sono più di 12.150 le recensioni per la “Casa di Giulietta”, con una media di 3.5 punti su 5. Effettivamente non un trionfo, come si evince anche dai giudizi più recenti lasciati dai turisti. L’ultimo, in ordine di tempo, è di un turista che si è lamentato, scrivendo quanto segue: “È una tappa fissa per chi passa a Verona , ma è davvero l’unica cosa di cui si può fare a meno di vedere! Fila interminabile e costo esoso per vedere un finto balcone di Giulietta, esistita solo nella mente di un incredibile scrittore (W.S.) e di coloro che sfruttano questa icona per fini economici. Personale poco attento alle esigenze dei poveri turisti, e anche sgarbato! C’è molto di meglio da vedere, l’Arena per esempio!”, “L’attrazione turistica più deludente d’Italia“. Quindi altri turisti hanno scritto: “Una delusione, una fila enorme per vedere un balcone che puoi vedere anche in altre strade… bel business … ma inutile perderci tempo”, “È solo un’ ottima trovata pubblicitaria. Niente di interessante, una lunga fila ingiustificata, il tutto è addirittura a pagamento“, “Ci sono tante cose da vedere nel mondo, non perdere tempo con queste cialtronate”.

Ma non tutti la pensano così. Secondo altri utenti, infatti, non solo il sito è molto interessante da visitare, ma soprattutto ci sono dei modi per riuscire ad evitare la coda che – e qui sembrano tutti d’accordo – è piuttosto stancante: “Prenotare assolutamente in anticipo, la coda fuori in attesa era lunghissima e noi siamo passati davanti a tutti all’orario previsto. Non potevamo mancare la visita alla casa di Giulietta, avvolti dal fascino della storia e dall’atmosfera magica di Verona. Esperienza carina e stare su quel balcone è un’emozione unica (indipendentemente se sia o meno il balcone vero)”. Oppure: “Visitata già altre volte in passato. Ben tenuta e ora anche con negozietti di souvenir appositi, c’era molta fila su viale Mazzini prima di accedere al cortile del famoso balcone ma è stata veloce e ben gestita dai vigili urbani. L’accesso alla camera da cui si arriva al balcone internamente è a pagamento”. “Il passaggio è d’obbligo quando si è in visita a Verona, bella la casa. È possibile fare una foto dal famoso balcone. All’esterno è presente la famosa statua di Giulietta, ma la calca intorno alla stessa è esagerata e a differenza della casa non è regolamentata da biglietto o prenotazione”, ha scritto un altro turista. L’assessora alla Cultura del comune di Verona, Marta Ugolini, è intervenuta e ha spiegato: “Una cosa è il Cortile, altra cosa è la Casa che è, quella sì, un vero e proprio museo. In quel Cortile oggi si accede liberamente, creando code e quindi disagi, ma è noto che stiamo lavorando e ragionando con i condomini per adottare stabilmente una soluzione diversa (probabilmente l’entrata dal Teatro Nuovo, a pagamento, ndr) e una volta trovata l’intesa, ovviamente, le cose miglioreranno per tutti”, si legge sul Corriere. Infine l’assessora ha concluso: “Ci sarà una più opportuna organizzazione, con un budget e con personale dedicato: avanti tutta, quindi, con questo lavoro, per avere la più famosa attrazione turistica di Verona (dopo l’Arena) in modo più razionale, consapevole e professionale”.