Partecipare al ricevimento del proprio matrimonio e finire chiusa in bagno, con le lacrime che rigano le guance e il mascara che danneggia il trucco. È la storia di una ragazza di 26 anni che, nel giorno delle proprie nozze, è scoppiata a piangere a causa della presenza di un invitato vestito di bianco. Secondo il racconto del marito, la donna si sarebbe molto risentita perché aveva chiesto di rispettare un rigido dress-code, secondo il quale lei avrebbe dovuto essere l’unica a indossare un abito candido. A rovinare i piani della sposa, il piccolo nipotino di sei anni.

“Il ricevimento stava andando bene, quando ho notato mia moglie camminare fino al bagno con il viso tra le mani – ha spiegato lo sposo, 28 anni, come riporta il Daily Mail –. Raggiuntala, ho bussato e l’ho informata che ero io. Dopo pochi minuti, ho sentito la porta sbloccarsi e aprirsi. Quando sono entrato, ho visto mia moglie seduta a terra con il mascara che le scivolava sulle guance”. A quel punto, il marito le ha domandato il motivo di tanta tristezza. La risposta è arrivata puntuale: la 26enne, arrabbiata e con il volto pieno di lacrime, ha sottolineato che il nipote stava indossando jeans bianchi e un papillon dello stesso colore.

“Le ho detto in modo gentile che stava esagerando e che avrebbe dovuto godersi il ricevimento e dimenticare tutto”, ha raccontato, ancora, il giovane sposo. Ma la donna non ha voluto sentire ragioni. Così, ha chiesto alla sorella di andare via, concedendole di rimanere solo se avesse cambiato abito al figlio. “Mia moglie pensava che la sua richiesta fosse ragionevole e io le ho detto che, se avesse cacciato la mia famiglia, mi sarei felicemente allontanato anch’io”, ha chiosato il marito. Dopo il ricevimento, i due sposi non si sono più parlati e lei è rimasta a casa della madre.

L’uomo ha raccontato la propria disavventura su Reddit e molti utenti si sono schierati in sua difesa. “È un bambino di sei anni in papillon. Lei pensava che qualcuno potesse confonderlo per la sposa?”, ha scritto qualcuno. “Se la sorella o una nipote adolescente avessero indossato un abito bianco, sarei stato d’accordo con lei. Ma un bambino in jeans e papillon bianco. Seriamente. Se è una situazione capace di rovinarti la serata, hai molti più problemi”, ha voluto evidenziare un altro. E ancora: “Non è solo il suo giorno, è anche il tuo. E non c’era motivo per cui lei cacciasse il nipote di sei anni con indosso jeans bianchi”.