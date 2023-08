“Vi racconto la mia estate“, il titolo della cover del settimanale “Chi” dedicata a Giorgia Meloni. Travolta dalle polemiche, alle prese con le crepe della maggioranza, in attesa dell’autunno che si preannuncia politicamente bollente, la presidente del Consiglio sceglie il giornale diretto da Alfonso Signorini e Massimo Borgnis (edito da Mondadori) per concedere un’intervista esclusiva.

Abbronzata, camicia blu, sandali. Al termine della sua vacanza in Puglia con la famiglia, dopo il blitz in Albania ospite del primo ministro Edi Rama, sceglie un settimanale rosa e un racconto non istituzionale. Popolare e familiare, con un giornale molto letto sotto l’ombrellone. Un modo per condividere le debolezze e il suo rapporto con sua figlia, l’accenno alle vacanze evitando ovviamente i temi più spinosi per il suo Governo. Una strategia comunicativa che, ad essere sinceri, ha risparmiato pochi Premier e pochi leader di partito. Tutti, o quasi, hanno scelto “Chi” o altri giornali familiari – venduti più di sempre durante i mesi estivi per lo “sfoglio in spiaggia” – per precise “esigenze narrative”.

“Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza. Dovevo riuscirci. Sono più di due anni che non mi fermo e, a un certo punto, la stanchezza eccessiva rischia di farti perdere lucidità e concentrazione. Poi si sa che la Puglia è una delle mie mete preferite, se non fosse che è la principale nemica delle mie diete”, racconta la leader di Fratelli d’Italia. Condivide con il lettore (medio) le difficoltà della sua esperienza al governo che dura ormai da dieci mesi: “A volte ti viene il desiderio di scendere da quell’ottovolante, di fermarti un momento e di tornare alla normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce. Perché sai che quello che stai facendo ha uno scopo, un senso più grande”, afferma Meloni.

Donna, ma anche madre. Una mamma premier: “Le rinunce sono tante, sicuramente. A volte mi manca la quotidianità, le piccole cose, anche le più semplici. La mia vita è sempre stata una gara contro il tempo, ma ora lo è come mai prima. Per questo faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda e ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia Ginevra. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e non possiamo permetterci il lusso di sprecarlo”.

A luglio negli Stati Uniti ha portato con sé la figlia Ginevra: “Il presidente Joe Biden è stato molto gentile a voler far visitare a Ginevra la Casa Bianca. Ma anche molti altri leader, nei vari viaggi nei quali ho portato mia figlia, hanno mostrato la loro attenzione e simpatia. Alla fine abbiamo tutti gli stessi problemi: padri e madri costretti troppo a lungo a stare lontano dai figli, che cercano di fare del loro meglio per compensare quell’assenza o per limitarla al massimo. È per questo che tutte le volte che lo ritengo possibile porto con me Ginevra, sia per stare un po’ insieme sia per farle vivere nuove esperienze. Con lei al mio fianco mi sento più forte”.

In questi mesi il settimanale diretto da Signorini e Borgnis più volte si è occupato della Premier Meloni e del compagno Andrea Giambruno, quest’ultimo ha debuttato a Mediaset proprio come autore di un programma condotto da Signorini, Kalispera. Così si è passati da un servizio dedicato a “La spesa del first gentleman”, fino alle paparazzate (posate o meno) di famiglia al centro commerciale, immagini che ad aprile scorso avevano mostrato Meloni con il compagno e la figlia di domenica in un centro commerciale sulla Laurentina. Un look “non istituzionale”, un giro tra negozi di beauty e abbigliamento low cost. “Proprio come voi lettori”, il messaggio. Con la scorta però fuori dall’inquadratura.