Cosa ne pensa l’America dello “scontrino gate” qui in Italia? A quanto si apprende dalla Cnn, pensa decisamente male. L’emittente televisiva americana nei giorni scorsi ha confezionato un approfondimento davvero umiliante riguardo gli scontrini folli emessi in questi mesi estivi nel nostro Paese da numerose attività. Si è partiti analizzando il caso avvenuto sul lago di Como, dove per tagliare un toast con il prosciutto la cliente si è trovata sullo scontrino una voce per un pagamento aggiuntivo di 2 euro. Poi è stato il turno di Ostia dove, per la stessa cifra, un’attività ha scaldato il biberon qualche secondo nel microonde. E ancora, 60 centesimi di aggiunta per il cacao sul cappuccino sempre sul Lago di Como e 2 euro per un piattino vuoto a Portofino. “I caffè italiani usano raramente il cacao sui cappuccini, ecco perché hanno giustificato l’addebito”, racconta Cnn. Poi, qualche testimonianza. All’emittente televisiva ha parlato il cliente che ha pagato 60 euro all’Hotel Cervo in Sardegna per due caffè e due bottigliette d’acqua: “I prezzi erano chiaramente indicati e l’addebito è principalmente per la vista sui costosi yacht del vicino porto”. Un aumento di prezzi, quello nel nostro Paese, maggiorato del 130% nelle zone turistiche in Italia quest’estate. La testata inoltre ammette che la cucina italiana e il fascino del nostro Paese sono pressoché unici ma: “Molti italiani stanno abbandonando i loro soliti ritrovi locali per le vacanze di agosto, optando invece per paesi costieri come l’Albania e il Montenegro, che non offrono esattamente lo stesso fascino o cucina italiana, ma sono abbordabili”. Non solo problemi in bar e ristoranti ma anche in stabilimenti e strutture ricettive, a detta di Cnn “i veri delinquenti”. L’emittente infatti fa riferimento ai prezzi in Puglia per il noleggio con una media di 50 euro al giorno per due lettini e un ombrellone, prezzo che raddoppia nel weekend. “Vergognose fregature ai turisti in Italia”, conclude la testata.