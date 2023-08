Meghan Markle toglie l’anello di fidanzamento che il principe Harry le aveva regalato nel 2017, e si scatena il gossip circa lo stato di salute della loro relazione. Ma, forse, non è come sembra. Uno scatto su Instagram che mostra Meghan in compagnia di alcune amiche la vede senza il famoso anello da 156mila sterline. Che cosa sta succedendo tra i consorti? A fornire una possibile risposta è l’esperta di relazioni e look Louella Anderson che a Mirros Us ha spiegato: “Meghan Markle ha sempre avuto un suo senso dello stile unico. È possibile che la decisione di cambiare o rimuovere l’anello di fidanzamento rifletta il suo gusto in evoluzione o il desiderio di qualcosa di diverso. Non esagera con i suoi gioielli e di solito sceglie di mantenere il suo look piuttosto semplice e classico. Togliersi l’anello potrebbe essere il suo modo di esprimere questa preferenza personale per un look meno appariscente“. Il gioiello è composto da due diamanti di uno dei braccialetti della principessa Diana, quindi ha anche un valore affettivo oltre che, naturalmente, economico. Prosegue Louella: “L’anello di fidanzamento di Meghan era particolarmente grande e potrebbe essere stato scomodo da indossare quotidianamente. Potrebbe essere la praticità che l’ha indotta a togliersi l’anello e optare per qualcosa di più comodo. Un anello come questo potrebbe intralciare le attività quotidiane come fare la spesa, allenarsi o prendersi cura dei bambini. Date le dimensioni dell’anello, c’è un’alta probabilità che abbia scelto di toglierselo per questo motivo”.