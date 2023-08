Chiusi ad agosto, proprio quando l’afflusso di turisti è maggiore, per non “stressare” il Salento: è la decisione di Donato Fersino, titolare dell’azienda agrituristica “Le Stanzie” immersa nei Paduli del feudo di Supersano, che ha deciso di tenere chiusa la masseria malgrado le numerose richieste di prenotazione: “Il Salento è stressato, facciamolo riposare un po’” ha dichiarato, come riporta anche Il Messaggero. “Tutto è accaduto in modo molto semplice dopo esserci resi conto delle criticità che stavano soffrendo le ‘grotte’. Ci siamo fermati ad ascoltare e interpretare questa sorta di lamento che veniva dalle profondità della terra”.

Una scelta che, come spiega lo stesso Fersino, ha comunque un prezzo per lui e per la sua famiglia: “Fermarci nel momento clou dell’anno, quello nel corso del quale si può ottimizzare il profitto non è stato facile, anche perché non siamo quel tipo di imprenditori che sono diventati talmente ricchi da potersi permettere di lavorare quando si ha voglia. Molti dei nostri affezionati clienti hanno compreso la nostra scelta anche se hanno dovuto cambiare gli itinerari dei loro soggiorni salentini”.

Niente paura, però: a settembre “Le Stanzie” riapriranno. “Saremo felicissimi di riabbracciare i nostri clienti così come avremo gran piacere a tornare al lavoro coi nostri collaboratori ai quali, per la prima volta in assoluto, abbiamo assegnato le vacanze nel mese di agosto. Ma lo faremo consapevoli di avere fatto la scelta migliore andando a rispettare i tempi e il lento scorrere del tempo – conclude Donato Fersino – tipico del Mezzogiorno, della Puglia e del Salento. Una lentezza che dovremmo ritornare a sentire nostra”.