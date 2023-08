Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne? Anche il suo nome, esattamente come quello di Tina Cipollari e altri protagonisti del programma di Canale 5, è stato messo in discussione circa un ritorno nella prossima stagione dopo che Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere di voler arginare la deriva trash di certi programmi, a partire dal Grande Fratello. Se l’opinionista ha smentito le voci di corridoio, ora anche il cavaliere del trono over commenta i pettegolezzi sul proprio conto. Lo fa in una story di Instagram in cui parla di “notizie fake“, “cose che non stanno né in cielo, né in terra”. E ancora: “Grazie alla vostra mania di grandezza e alla voglia che avete di far credere agli utenti che sapete tutto su tutti, una persona a me molto cara sta crescendo con un’idea sbagliata nei miei confronti”. Quindi la dura conclusione: “Guardate bene l’orologio e ricordatevi che il tempo è galantuomo, non avete rispetto di niente e di nessuno e a tempo dovuto, non avrò rispetto di niente e di nessuno“.