Nuovo post, soliti insulti. Ma questa volta Stefania Pezzopane non ci sta e risponde in modo magistrale a tutti quei leoni da tastiera che puntualmente le riversano addosso fiumi di odio immotivato. Ad innescare il tutto è stata l’ultima foto che l’ex deputata del Pd (63 anni) ha pubblicato su Instagram insieme all’ex compagno Simone Coccia Colaiuta (39 anni) con cui è rimasta in buoni rapporti nonostante la fine della loro relazione. Neanche a dirlo, lo scatto ha scatenato gli hater, che si sono scagliati contro di lei criticando ancora una volta il suo aspetto fisico. Ma questa volta Pezzopane non è stata in silenzio, anzi, dopo esser stata apostrofata più volte “brutta nana vecchia”, ha scritto un lungo messaggio nei commenti.

“Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella. Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e la vostra bruttezza d’animo vi rende esseri vomitevoli? Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, ce**a, che faccio schifo! È bastato un innocente post di Simone Coccia con una foto di un nostro momento di serenità per scatenare la vostra insulsa volgarità, le vostre radicate frustrazioni, il male che avete dentro e vi consuma”.

E ancora: “Piuttosto che provare ad entrare con violenza nella mia vita (vi assicuro, le porte sono sbarrate), fatevi aiutare da qualcuno bravo. Ma proprio bravo perché state messi malissimo. Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri, ma non sarete mai voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli estetisti del web, tutti Brad Pitt ed Angelina Jolie a quanto pare”.