“Piccoli amici, grandi avventure”. Damiano David riassume così le immagini della vacanza in Maremma, durante la quale prende parte anche alla festa della birra a San Martino sul Fiora, in provincia di Grosseto. Non come ospite d’eccezione, bensì nelle vesti di spettatore. Il leader dei Maneskin si è infatti goduto la serata in compagnia stando tra il pubblico e scatenandosi al ritmo delle cover proposte dall’Outside band, che accortasi della presenza della star ha scritto sui social: “E poi ti accorgi che mentre suoni c’è Damiano David coi suoi amici a fare festa sotto al palco, grazie per esservi fermati”.