Versano 600 euro di caparra per una casa al mare a Jesolo ma quando arrivano la trovano già occupata. Una famiglia trevigiana è incappata in una truffa online e si è dovuta rivolgere a un’agenzia per cercare un’altra soluzione con un nuovo esborso di soldi, naturalmente. La vicenda viene riportata dal Gazzettino, che riferisce come i malcapitati si siano sentiti dire dagli occupanti della casa che, poco prima, un’altra famiglia (questa volta di Como) fosse passata di lì convinta che avrebbe soggiornato nell’appartamento. A fronte anche di un nome e di un numero di telefono (cui però, poi non rispondeva più nessuno) ancora a disposizione, la famigliola trevigiana ha sporto denuncia. “Mi hanno raccontato di avere contattato una signora su un noto sito di e-commerce” riferisce il titolare dell’agenzia “e di essersi fidati, al punto da pagare la caparra. Fortunatamente mi si era liberato un appartamento e sono riuscito ad andargli incontro, fornendogli anche tutto il necessario, compresa la culla e la biancheria per i letti”.