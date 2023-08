Volto noto delle fiction Rai, Pierpaolo Spollon nel corso dello spettacolo teatrale Quello che provo dir non so fa una rivelazione inedita sulla propria vita privata. Come spiega in un’intervista a Repubblica l’attore è padre di due bambini. “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo” spiega. Una notizia tenuta riservata così bene che è stato in qualche modo “smentito” dalla rete. Svela infatti Spollon: “Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: ‘Vengo appena posso, ho un figlio’. Mi ha risposto: ‘Non è possibile, sul web non c’è scritto'”.