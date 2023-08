Il 14 agosto Raoul Bova ha compiuto 52 anni e Rocio Munoz Morales ha deciso di fargli una dedica speciale sui social. Scegliendo foto e video della loro quotidianità, l’attrice ha scritto una lista dei 10 motivi per cui lo sceglierebbe non solo una, ma altre mille volte ancora. “Auguri cariño mío. Perché ti sceglierei una e mille volte” premette Rocio, prima di postare l’elenco:

1. Perché non smetti mai di sorprenderti. E perché ogni volta che mi baci mi fai venire la pelle d’oca, lo sai.

2. Perché sembra che ti conosco da una vita intera, ma ti amo così intensamente come se ti avessi conosciuto un mese fa. Diciamolo, sono follemente innamorata di te.

P.S. Che luogo magico….

3. Perché sei arrivato nella mia vita, come un angelo, dall’alto. Per salvarmi…

4. Perché sei la persona con la quale mi diverto di più al mondo.

5. Perché sei un padre amorevole e affettuoso. E perché Alma e Luna non potevano avere un papà migliore. Grazie perché insieme a te ho conosciuto la potenza di essere mamma.

6. Perché sei una una delle persone che ha dei valori più buoni e solidi che io abbia mai conosciuto.

7. Perché con te, mi piace TUTTO. Sei il compagno perfetto d’avventure, viaggi, mangiare, follie, segreti, spiritualità…

8. Perché solo TU mi fotografi così.

9. Perché insieme, tutto diventa possibile.

10. TE e lui… I due uomini della mia vita. Così simili…