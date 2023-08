È morta a 102 anni Alice Kahn Ladas, psicologa e psicoterapeuta statunitense il cui best seller “Il Punto G. Tutte le verità sull’orgasmo” ha rappresentato un punto di svolta per l’autonomia sensuale femminile introducendo modi per le donne di provare un maggiore piacere sessuale. Si è spenta nella sua casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico: a dare la notizia, domenica 13 agosto, è stata sua figlia Robin Janis, che ha confermato la morte alla stampa americana, precisando che la scomparsa è avvenuta il 29 luglio, e aggiungendo che la dottoressa Ladas stava ancora vedendo i pazienti nel suo studio il giorno prima di morire.

Pubblicato negli Usa nel 1982 ,”The G Spot” ha scalato rapidamente le classifiche, vendendo più di 1 milione di copie, con traduzioni in decine di lingue. In italiano il libro è apparso nel 1984 da Rizzoli con il titolo “Il Punto G. Tutte le verità sull’orgasmo“. Tuttora in stampa, “Il Punto G”, ha scritto il “New York Times“, fa parte del canone dei libri nati sulla scia della rivoluzione sessuale e del movimento di liberazione delle donne. La dottoressa Ladas ha scritto “Il punto G” con Beverly Whipple, docente di sessuologia e psichiatra, e John D. Perry, psicologo e sessuologo.

Documentato come il “Rapporto Kinsey”, scientificamente aggiornato come “L’atto sessuale nell’uomo e nella donna” di William Masters e Virginia Johnson, il libro di Ladas ha proposto un panorama della sessualità completamente rivoluzionato: una parte della vagina nota come il “Punto G” si è rivelata la più importante tra le zone erogene femminili. Dalla sua stimolazione, si sostiene nel libro del 1982, dipendono l’orgasmo vaginale (che è distinto da quello clitorideo) e una sorta di “eiaculazione femminile” di cui la letteratura medica specialistica di rado fino ad allora aveva parlato, “ma che fa parte dell’esperienza di molte donne”.

“Una scoperta che consente di interpretare il comportamento sessuale della donna e dell’uomo in una prospettiva assolutamente nuova”, scriveva Ladas all’epoca della prima edizione di “un libro chiaro, concreto, documentatissimo che non propone nuovi traguardi sessuali, ma informa sulle più recenti acquisizioni della scienza, aiutando il lettore a tradurle in gesti e comportamenti più efficaci e soddisfacenti”.