Veronica Rimondi è di nuovo sigle: lei e Matteo Farnea si sono lasciati. A rendere nota la rottura la stessa ex tronista di Uomini e Donne con un lungo sfogo social in risposta a tutti fan che le chiedevano da un po’ di tempo dove fosse Matteo visto che non compariva più nelle sue foto. Rimondi e l’ex compagno si erano messi insieme durante il programma di Maria De Filippi a maggio dell’anno scorso e sino ad oggi sembravano più affiatati che mai.

“Mai nella vita mi sarei aspettata di proprio così, in maniera diretta e liberamente a maggior ragione sui social. Capisco perfettamente che sia una coppia nata all’interno di un programma televisivo… la voglia di sapere di tutti voi però, mi trovo veramente costretta a chiarire cosa è successo perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho e sto vivendo. E quindi tutta questa curiosità è arrivata ad un punto in cui ho detto ‘Ok basta’”, ha spiegato Veronica nelle stories.

“Chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme non è minimamente una cosa che mi aspettavo, non è minimamente una cosa voluta da me soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa… diciamo che a qualche conclusione posso arrivarci”. Quindi ha sottolineato: “Voglio che non mi mandiate più messaggi chiedendomi che fine abbiamo fatto e che fine ha fatto Matteo... Non c’è più e non ci sarà più… Andiamo avanti e non parliamone più”.

Affranta e delusa ha concluso: “Le ragioni che mi ha dato non erano minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che almeno da parte mia era non importante, di più, era un amore e un sentimento a questo punto unidirezionale in cui io credevo al 200%, su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale. I problemi ci sono in qualsiasi relazione ma per poterli superare a parer mio servono tanta pazienza, tanta volontà e amore che nel caso della nostra relazione non c’era. L’amore che credevo di vivere era totalmente a senso unico ed è stato completamente rinnegato”