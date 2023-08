“In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l’avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti Covid-19 con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA (Rna messaggero, ndr) e proteici“. Lo comunica il ministero della Salute guidato da Orazio Schillaci in una circolare intitolata “indicazioni preliminari per la campagna di vaccinazione autunnale e invernale anti Covid-19”, firmata dal direttore generale della Prevenzione Francesco Vaia. L’approvazione del farmaco da parte di Ema (l’agenzia europea del farmaco) e Aifa (l’agenzia italiana) “è prevista per fine estate/inizio autunno”, mentre le dosi saranno disponibili “a partire dal mese di ottobre“, si legge nel documento. La vaccinazione non sarà obbligatoria.

L’obiettivo della campagna “è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari”, prosegue la circolare ministeriale.”A questi gruppi di persone è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità”. Lo scorso 7 agosto, in occasione dell’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, il ministro Schillaci ha revocato l’ultima restrizione ereditata dalla pandemia: il periodo di isolamento di cinque giorni per i soggetti positivi, di fatto già disapplicato.

Per quanto riguarda i tempi di somministrazione, “sulla base delle informazioni e delle evidenze scientifiche al momento disponibili, si prevede la possibilità di somministrazione della dose di richiamo a distanza di almeno tre mesi dall’ultimo evento (ultima dose, a prescindere dal numero di richiami già effettuati o ultima infezione diagnosticata). È previsto, inoltre, che i nuovi vaccini aggiornati possano essere utilizzati anche per il ciclo primario. Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso, sarà possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale)”.